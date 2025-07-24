Новый глава Дновского округа готов принять в свою команду участников программы «Герои земли Псковской»

11:53, 24 июля 2025, ПАИ

Ветераны, защищавшие интересы Родины в ходе специальной военной операции (СВО), как никто знают, что такое служить родной земле, своему краю, а значит, они будут делать всё, чтобы приносить пользу своей Родине и в мирной жизни, сказал глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков. Своё мнение он высказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Нужно обязательно помочь ветеранам СВО реализовать их потенциал, сделать всё, чтобы они смогли проявить свои лучшие деловые, профессиональные качества на муниципальной службе или в каких-то других близких им сферах», – подчеркнул Владимир Цветков.

Глава округа обратил внимание, что готов поддержать участников СВО, желающих поступить на муниципальную службу. «Я вступил в должность главы Дновского муниципального округа две недели назад. И сейчас у нас формируется команда для дальнейшей работы, и я был бы рад видеть в этой команде участников СВО, которые готовы трудиться вместе со мной на благо нашей малой родины. Я готов лично встретиться с каждым, у кого будет желание проявить себя на муниципальной службе. Вакансии у нас есть. И если их займут достойные люди, это будет большим приобретением для администрации нашего округа», – заявил Владимир Цветков.

Напомним, программу «Герои земли Псковской» анонсировал глава региона Михаил Ведерников, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

25 июня общественный совет региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» утвердил список кандидатов на обучение. До начала обучения будет организована работа по профессиональной ориентации участников, закреплению за каждым из них персональных наставников. Старт очной части обучения запланирован на 8 сентября.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.