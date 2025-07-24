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Псковский боксёр вышел в полуфинал всероссийских соревнований в Воронеже

Псковский боксёр Артур Кулаков вышел в полуфинал всероссийских соревнований класса «А» «Кубок губернатора Воронежской области, посвящённый памяти погибших участников СВО». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсмена Вадим Голик.

Артур Кулаков. Фото: Федерация бокса России

В соревнованиях участвуют более 150 боксёров из 38 регионов страны. В весе до 71 килограмма, где выступает Кулаков, наибольшее представительство – 26 участников.

В 1/8 финала Кулаков прошёл московского спортсмена Василия Карпенко, а в четвертьфинале выиграл у Дмитрия Скрикпина из Волгоградской области. В полуфинальном поединке, который пройдёт сегодня, 24 июля, пскович будет биться против Размика Хачатряна из Ростовской области. Кстати, у этого соперника Кулаков уже выигрывал в этом году в финале всероссийских соревнований «Кубок командующего ВДВ» в Рязани. Тогда победа была добыта раздельным судейским решением.

Поединки стартуют сегодня, 24 июля, в 15:00. Кулаков выйдет на ринг в 11-й паре дня.

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