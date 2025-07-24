Гуманитарную помощь для жителей Курской области продолжают собирать псковичи

13:08, 24 июля 2025, ПАИ

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжается в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Жители региона могут принести фасовочные пакеты (30×40), стретч-плёнку, пакет-майку, канцелярские ножи, скотч, одноразовую посуду, влажные салфетки (количество в одной упаковке – от 60 до 120 штук), мыло весом до 0,3 килограмма /штука или объёмом до одного литра /штука, зубную пасту, зубные щётки, предметы женской гигиены, туалетную бумагу, шампуни объёмом от 0,25 до 1 литра.

Принести гуманитарную помощь можно по будням в штаб регионального ресурсного центра добровольчества (улица Конная, 2 в Пскове).