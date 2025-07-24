Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Гуманитарную помощь для жителей Курской области продолжают собирать псковичи

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжается в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Жители региона могут принести фасовочные пакеты (30×40), стретч-плёнку, пакет-майку, канцелярские ножи, скотч, одноразовую посуду, влажные салфетки (количество в одной упаковке – от 60 до 120 штук), мыло весом до 0,3 килограмма /штука или объёмом до одного литра /штука, зубную пасту, зубные щётки, предметы женской гигиены, туалетную бумагу, шампуни объёмом от 0,25 до 1 литра.

Принести гуманитарную помощь можно по будням в штаб регионального ресурсного центра добровольчества (улица Конная, 2 в Пскове).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июля 2025

Посвящённый герою Александру Матросову мурал появится в центре Локни
24 июля 2025

Три общественные территории вместо двух благоустроят по ФГКС в Псковском районе
24 июля 2025

Жителям Псковской области стало проще оплачивать высшее образование детей маткапиталом
24 июля 2025

В СЗФО тиражируют опыт Псковской области по развитию связи на селе с помощью проектов ТОС
24 июля 2025

Как разбалловкой шаров псковичи искали место для памятника княгине Ольге, рассказали в Госархиве
24 июля 2025

Праздничные мероприятия прошли в микрорайоне Любятово в Пскове
24 июля 2025

Новое реабилитационное оборудование появилось в Великолукском доме-интернате
24 июля 2025

Молодёжная экспедиция «Современная мифология Гдовского края» стартовала в ПсковГУ

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...