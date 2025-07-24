14 медалей выиграли ориентировщики Псковской области на всероссийских соревнованиях «Русь»

14:03, 24 июля 2025, ПАИ

14 медалей выиграли ориентировщики Псковской области на последнем этапе фестиваля «Алоль», всероссийских соревнованиях «Русь». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов со всей России.

Ориентировщики Псковской области выиграли три золотые, шесть серебряных и пять бронзовых медалей. Победами отличились псковичка Полина Егорченко среди девушек до 21 года, себежанин Виталий Матвеев среди мужчин до 40 лет, а также пскович Юрий Фёдоров в зачёте «Родители и дети» среди самых маленьких участников.

Серебро выиграли псковичи Яна Фёдорова, Варвара Бабикова, Семён Эберман, Геннадий Попов, а также себежане Артём Ермолаев и Всемир Рытиков. Бронза на счету псковских спортсменов Ирины Черновой, Натальи Ушаковой, Максима Никулина и Григория Левина, а также себежанки Полины Герасимовой.

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