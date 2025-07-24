Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

14 медалей выиграли ориентировщики Псковской области на всероссийских соревнованиях «Русь»

14 медалей выиграли ориентировщики Псковской области на последнем этапе фестиваля «Алоль», всероссийских соревнованиях «Русь». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: СКО «Русь»

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов со всей России.

Ориентировщики Псковской области выиграли три золотые, шесть серебряных и пять бронзовых медалей. Победами отличились псковичка Полина Егорченко среди девушек до 21 года, себежанин Виталий Матвеев среди мужчин до 40 лет, а также пскович Юрий Фёдоров в зачёте «Родители и дети» среди самых маленьких участников.

Серебро выиграли псковичи Яна Фёдорова, Варвара Бабикова, Семён Эберман, Геннадий Попов, а также себежане Артём Ермолаев и Всемир Рытиков. Бронза на счету псковских спортсменов Ирины Черновой, Натальи Ушаковой, Максима Никулина и Григория Левина, а также себежанки Полины Герасимовой.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июля 2025

Лазертаг, ритм-симулятор, цифровые танцы: чем удивят гостей фестиваля «Псков молодой»
24 июля 2025

Гол псковского футболиста попал в топ-5 лучших по итогам стартового тура Первой лиги
24 июля 2025

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Пскове
24 июля 2025

14 медалей выиграли ориентировщики Псковской области на всероссийских соревнованиях «Русь»
24 июля 2025

Псковичка выиграла муниципальные соревнования по конкуру в Ленинградской области
24 июля 2025

Псковский боксёр вышел в полуфинал всероссийских соревнований в Воронеже
24 июля 2025

Блицтурнир в честь Дня освобождения Пскова пройдёт 26 июля
24 июля 2025

Подведены итоги открытого чемпионата Великих Лук по баскетболу 3x3

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...