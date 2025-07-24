Основательница компании «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева станет гостьей программы «Минкульт»

13:53, 24 июля 2025, ПАИ

Основательница компании «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева станет гостьей программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 июля, в 14:00.

– Экскурсия-детектив: как появилась первая иммерсивная экскурсия-детектив по Пскову «Дело о псковском ревизоре»?

– Технический вопрос: какое оборудование необходимо для иммерсивной экскурсии и почему без техники никак?

– Командная работа: кто принял участие в реализации идеи и чьи голоса звучат во время экскурсии?

– На основе фактов: какая история взята за основу сценария иммерсивной экскурсии-детектива?

– Как слышно? Для кого подойдёт и на кого рассчитан подобный формат экскурсий?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».