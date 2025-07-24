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Общество

В Себеже суд конфисковал у жителя Тамбова автомобиль за нарушение таможенных правил

Себежский районный суд вынес решение о конфискации автомобиля у жителя Тамбова за нарушение таможенных правил. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Гражданин России временно ввёз на территорию Таможенного союза автомобиль марки Hyundai Santa FE через таможенный пост МАПП «Бурачки» Псковской таможни. Срок временного ввоза транспортного средства был установлен до 2 февраля 2024 года.

Однако владелец автомобиля не выполнил свои обязательства по вывозу транспортного средства в установленный срок. Кроме того, мужчина не предоставил необходимые документы и сведения, подтверждающие совершение таможенных операций, в частности, таможенного декларирования.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения. В качестве наказания было принято решение о конфискации автомобиля Hyundai Santa FE с передачей транспортного средства в федеральную собственность.

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