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Спорт

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Пскове

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Памяти Героя России гвардии старшего лейтенанта Александра Бичаева» пройдут в Пскове с 15 по 18 августа. Об этом ПАИ сообщили в СКО «Русь».

Афиша: СКО «Русь»

Спортсмены разыграют медали в 11 возрастных группах. Также всем участникам доступна открытая категория, в которой не проводится подведение итогов.

Организаторы принимают предварительные заявки до 8 августа. Соревнования пройдут наполовину в парковой зоне, наполовину в городской застройке. Карта финала никогда не была использована на официальных стартах.

В группе мужчин и женщин ориентировщики разыграют денежные призы. Победители получат по 30 тысяч рублей. Также всех участников ждут сувениры от организаторов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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