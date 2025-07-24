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Гол псковского футболиста попал в топ-5 лучших по итогам стартового тура Первой лиги

Гол псковского футболиста Владислава Мастерного, выступающего за новороссийский «Черноморец», попал в топ-5 лучших по итогам стартового тура Первой лиги. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе соревнований.

Фото: пресс-служба «Черноморца»

Мастерной отличился забитым мячом в выездном матче с московской «Родиной». После отскока мяча с углового Мастерной из-за штрафной первым касанием направил его в створ ворот, и после небольшого рикошета снаряд залетел в сетку ворот вратаря столичной команды. Игра завершилась вничью – 1:1.

Напомним, новороссийский «Черноморец» официально объявил о подписании контракта с псковским защитником в декабре прошлого года. Пскович перешёл в эту команду из воронежского «Факела». В том же сезоне Мастерной стал бронзовым призёром Первой лиги.

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