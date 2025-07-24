Три псковича прошли сборы для судей Второй лиги «Б»

15:54, 24 июля 2025, ПАИ

Три псковских арбитра прошли учебно-тренировочные сборы для судей Второй лиги дивизиона «Б», которые проходили в Москве с 19 по 23 июля. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Вторая лига «Б» – первый эшелон профессионального футбола в России. Соревнования проходят по системе «весна-осень». После трехнедельной паузы второй круг турнира начнётся в ближайшие выходные.

Участие в сборах приняли 11 арбитров Северо-Запада, в том числе три представителя Псковской области: Айнур Апкин, Глеб Старшов и Вадим Феклистов, которые работают в роли ассистента.

Напомним, что недавно псковский судья Никита Матиеску дебютировал в Первой лиге в роли лайнсмена.

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