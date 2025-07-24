Туман снова накроет Псковскую область
Туман прогнозируют в Псковской области ночью и утром 25 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
«Ночью и утром 25 июля местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – предупреждают псковичей.
Ранее туман был в Псковской области сегодня утром, 24 июля.
Напомним, что при передвижении в тумане на автомобиле водителям следует избегать лишних перестроений, обгонов и опережений. Целесообразно увеличить дистанцию между машинами.
Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 112 или 101.
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