Туман снова накроет Псковскую область

16:06, 24 июля 2025, ПАИ

Туман прогнозируют в Псковской области ночью и утром 25 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«Ночью и утром 25 июля местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – предупреждают псковичей.

Ранее туман был в Псковской области сегодня утром, 24 июля.

Напомним, что при передвижении в тумане на автомобиле водителям следует избегать лишних перестроений, обгонов и опережений. Целесообразно увеличить дистанцию между машинами.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 112 или 101.