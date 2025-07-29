Судно «Иния» за первые недели работы приняло на борт 1500 пассажиров

14:46, 29 июля 2025, ПАИ

Пассажирское судно «Иния» приняло на борт около 1500 человек за первые три недели работы, рассказала министр туризма Псковской области Марина Егорова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Все рейсы судна полностью загружены, особенно популярны вечерние прогулки на Псковское озеро, заметила Марина Егорова. Для удобства и комфорта пассажиров на борту действует аудиогид, который рассказывает о встречающихся по пути достопримечательностях.

В ближайшее время, по её словам, на «Инии» установят вендинговый аппарат, чтобы гости могли перекусить во время рейсов, так как самый короткий из них занимает полтора часа, а длинные прогулки продолжаются 2-2,5 часа.

«Отзывы хорошие. Люди хотят возвращаться. Сейчас у нас есть другая проблема – это очереди. К сожалению, не всех желающих на определённые рейсы мы можем принять на судне, потому что количество пассажиров ограничено. Мы соблюдаем все правила безопасности», – сказала гостья студии.

На борту предусмотрено 54 посадочных места и столько же спасательных жилетов. Больше этого числа пассажиров на борту судна быть не должно по правилам безопасности.

«Люди, которых с берега видят на палубе, это те, кто купили билеты и первоначально сели на своё кресло. А потом, по желанию, они выходят на палубу и смотрят на достопримечательности», – добавила Марина Егорова.