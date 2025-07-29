Судно «Иния» за первые недели работы приняло на борт 1500 пассажиров
Пассажирское судно «Иния» приняло на борт около 1500 человек за первые три недели работы, рассказала министр туризма Псковской области Марина Егорова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Все рейсы судна полностью загружены, особенно популярны вечерние прогулки на Псковское озеро, заметила Марина Егорова. Для удобства и комфорта пассажиров на борту действует аудиогид, который рассказывает о встречающихся по пути достопримечательностях.
В ближайшее время, по её словам, на «Инии» установят вендинговый аппарат, чтобы гости могли перекусить во время рейсов, так как самый короткий из них занимает полтора часа, а длинные прогулки продолжаются 2-2,5 часа.
«Отзывы хорошие. Люди хотят возвращаться. Сейчас у нас есть другая проблема – это очереди. К сожалению, не всех желающих на определённые рейсы мы можем принять на судне, потому что количество пассажиров ограничено. Мы соблюдаем все правила безопасности», – сказала гостья студии.
На борту предусмотрено 54 посадочных места и столько же спасательных жилетов. Больше этого числа пассажиров на борту судна быть не должно по правилам безопасности.
«Люди, которых с берега видят на палубе, это те, кто купили билеты и первоначально сели на своё кресло. А потом, по желанию, они выходят на палубу и смотрят на достопримечательности», – добавила Марина Егорова.
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