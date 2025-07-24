Евгений Васильев: Псковская область – крепость православной веры России

17:24, 24 июля 2025, ПАИ

Псковская область – крепость православной веры России, заявил главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.

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«Родина многих известных русских святых и старцев. Здесь не только началась Россия, но и крестилась Русь. Звон колоколов старинных псковских храмов, расположенных чуть ли не каждые 500 метров друг к другу, объединяет в общей молитве всех православных людей города», – подчеркнул он.

Евгений Васильев также отметил необходимость защищать истинную православную веру. «Русский народ силён, пока жив в нём Святой Дух, пока живёт он православной верой. Так давайте жить, как сказано нам: прощать врагов своих, уничтожать врагов Отеческих и гнушаться врагами Божьими!» – заключил он.