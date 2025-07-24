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Происшествия

Девушка утонула в Великой возле пляжа в Пскове

29-летняя девушка утонула в реке Великой возле пляжа в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: ПАИ

На пляже «Белый песок» отдыхающие заметили в воде тело девушки, не подававшей признаков жизни. Несколько мужчин, находившихся на берегу, вытащили пострадавшую на берег.

По предварительной информации, девушка отдыхала со знакомым. Оба, по словам очевидцев, находились в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают сотрудники полиции, следователи СК и бригада медицины катастроф, которая констатировала смерть девушки. Обстоятельства происшествия выясняются.

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