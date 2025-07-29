Более 250 тысяч туристов посетили Псковскую область за полгода
254 тысячи туристов посетили Псковскую область за первое полугодие 2025 года, что на 17% больше, чем в аналогичный период 2024-го, рассказала министр туризма Псковской области Марина Егорова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Каждый год регион привлекает всё больше гостей, при этом предела по туристическому потоку пока не наблюдается, отметила гостья студии.
По её словам, в Пскове загрузка коллективных средств размещения периодически достигает 100% и даже превышает этот показатель, иногда приходится устанавливать дополнительные места для гостей. В целом по области возможностей для размещения туристов достаточно, при этом в разных муниципалитетах также планируется создание новых.
Официальные данные по количеству туристов можно смело умножать на два и даже на два с половиной, добавила Марина Егорова. Это связано с тем, что далеко не все гости регистрируются в гостиницах и отелях, что затрудняет точный подсчёт числа посетителей, пояснила она.
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