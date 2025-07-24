Обстоятельства гибели мужчины от удара током ​в Порховском районе выясняют следователи

19:34, 24 июля 2025, ПАИ

Обстоятельства гибели мужчины от удара током в Порховском районе выясняют следователи регионального управления Следственного комитета, сообщили в СУ СК России по Псковской области.

24 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 46-летнего жителя деревни Пески Порховского района, занимавшегося фермерским хозяйством. По данному факту Порховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Псковской области организована доследственная проверка.

По предварительным данным, 24 июля 2025 года в утреннее время мужчина проверял оборудование в помещении инкубатора и получил удар током. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Следователь Порховского межрайонного следственного отдела регионального управления Следственного комитета произведён осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых следствие примет процессуальное решение.