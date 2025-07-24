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Общество

Лазертаг, ритм-симулятор, цифровые танцы: чем удивят гостей фестиваля «Псков молодой»

Зоны отдыха и спорта будут работать для гостей фестиваля «Псков молодой – 2025». Фестиваль порадует гостей увлекательными площадками и спортивными состязаниями, сообщили ПАИ организаторы.

Фото: организаторы

Традиционно в программе предусмотрены массовые мероприятия, а также новинки цифрового формата. На площадках Федерации фиджитал спорта Псковской области будет доступен лазертаг, ритм-симулятор, цифровые танцы и компьютерные игры.

Праздник состоится на городском пляже 25 июля с 15:00 до 22:00.

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