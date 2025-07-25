Сколько псковичей одобряют курортные романы, показал опрос

09:54, 25 июля 2025, ПАИ

15 % опрошенных псковичей одобряют курортные романы, сообщили ПАИ в пресс-службе сервиса SuperJob.

42 % жителей Пскова считают, что супруги должны отдыхать только вместе, в то время как 47 % предпочитают совместный отдых, но допускают редкие поездки по отдельности. 9 % опрошенных выступают за преимущественно раздельный отдых, хотя не против редких совместных путешествий. Лишь 2 % уверены, что супругам полезно проводить отпуск исключительно порознь, утверждая: «Если люди живут в студии, работают из дома и всё время рядом, не имея личного пространства, то отдыхать лучше отдельно».

Одним из возможных последствий раздельного отпуска может стать курортный роман. 15 % горожан относятся к таким отношениям положительно, тогда как 48 % осуждают их.

Мужчины чаще одобряют курортные романы, чем женщины, а одинокие – чаще состоящих в браке.

Те, кто поддерживает исключительно раздельный отдых, чаще не видят ничего плохого в отпускных любовных интрижках по сравнению с теми, кто предпочитает проводить отпуск только с партнёром.