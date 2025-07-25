Псковичи могут сообщить о проблемах через платформу обратной связи на «Госуслугах»

10:24, 25 июля 2025, ПАИ

Псковичи могут сообщить о проблемах через платформу обратной связи (ПОС) на «Госуслугах», сообщили ПАИ в Центре управления регионом (ЦУР).

ПОС – это современный инструмент для диалога между жителями и властью. Цифровая платформа является эффективным решением городских проблем и прямым каналом связи с ответственными ведомствами (способы подачи обращений: «Госуслуги» / приложение / сайт / госпаблик ответственного ведомства).

Кроме того, платформа используется не только как инструмент для подачи жалоб, сервис также является удобным способом для голосований: за благоустройство территорий по проекту ФКГС, по принятию решений в рамках программ «Инициативного бюджетирования», за культурную столицу России (с 15 апреля по 1 декабря). Также платформа даёт возможность участвовать в прямых эфирах с органами власти.

Участие в опросах позволяет высказать мнение по актуальным вопросам. Помимо этого, это является удобным способом принимать участие в публичных слушаниях, обсуждении документов и нормативных актов.

Безопасность и надёжность являются важными аспектами платформы, заметили в ЦУРе. Она является частью официального портала «Госуслуги», а также обеспечивает защищённое хранение персональных данных и взаимодействует только с верифицированными ответственными органами.

Каждый гражданин имеет возможность влиять на жизнь своего города, используя этот ресурс, заключили в ЦУРе.