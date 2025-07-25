Врач-психиатр Алексей Солодов станет гостем программы «Анамнез»

11:00, 25 июля 2025, ПАИ

Врач-психиатр, заведующий женским общепсихиатрическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов станет гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 25 июля, в 14:00.

Какие основные факторы влияют на здоровье мозга? Какие витамины и питательные вещества наиболее важны для мозга? Сказывается ли недостаток сна на когнитивных способностях? Какие привычки помогают сохранить мозг здоровым в долгосрочной перспективе? Какие игры и упражнения лучше всего тренируют память и внимание? Когда забывчивость становится поводом для беспокойства? Насколько актуальна проблема постковидного синдрома сегодня?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».