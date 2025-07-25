Синод утвердил игуменов мужских монастырей Псковской епархии

10:43, 25 июля 2025, ПАИ

Игуменов мужских монастырей Псковской епархии утвердил Священный синод Русской православной церкви, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Заседание Синода прошло в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ходе него был заслушан рапорт митрополита Каширского Феогноста, председателя синодального отдела по монастырям и монашеству.

Митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею постановили назначить иеромонаха Всеволода (Сиканова) на должность игумена Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря, а иеромонаха Серафима (Козулина) – на должность игумена Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря Пскова.