Более 640 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области

11:24, 25 июля 2025, ПАИ

141 человек, в том числе 28 детей обратилось в медицинские организации Псковской области из-за укусов клещей с 17 по 23 июля. Всего с начала сезона от кровососущих пострадало 2 510 человек, из них 643 – дети, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Больше всего укусов клещей зафиксировано в Пскове и Великих Луках – 773 и 357 случаев соответственно. Также среди районов – лидеров по количеству случаев присасывания клещей Псковский район – 155 укусов, Пустошкинский – 121, Невельский – 120 случаев.

В лабораториях также исследовали 2 812 клещей. Из них 0,10 % поражены клещевым вирусным энцефалитом, 23,91 % – иксодовым клещевым боррелиозом, 2,61 % – моноцитарным эрлихиозом человека и 1,74 % – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, с начала сезона зарегистрировали два случая клещевого вирусного энцефалита у одного взрослого и одного ребёнка, два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых.