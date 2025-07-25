Шкатулку с 40 серебряными кольцами украл невельчанин из чужого дома

12:47, 25 июля 2025, ПАИ

Житель Невельского района предстанет перед судом за кражу из чужого дома, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 20 июля из дома на улице Ломоносова в Невеле украли шкатулку с 40 серебряными кольцами и спортивный костюм. Злоумышленник проник в дом, выдавив стеклопакет. Причинённый ущерб составил 50 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался безработный 40-летний невельчанин. Украденное у него изъяли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Проводится расследование.