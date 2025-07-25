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Общество

Археологи называли её мамой: Марина Кулакова выразила соболезнования близким Инги Лабутиной

Соболезнования в связи со смертью псковского археолога, историка и педагога Инги Лабутиной выразила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Марина Кулакова. Фото: ПАИ

«Все те, кто учился у Инги Константиновны, её помнят, любят и вспоминают только хорошими словами. Конечно, она была очень строга, принципиальна, но всё это было справедливо, и поэтому, даже если были какие-то недопонимания, это никак не отражалось на отношении к ней. Не зря мы все её называли мама Инга», – отметила Марина Кулакова.

Напомним, что псковский археолог Инга Лабутина скончалась сегодня, 25 июня, на 92-м году жизни.

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