«Чарующие звуки» услышат гости Пушкинского заповедника 26 июля

13:45, 25 июля 2025, ПАИ

Лауреат международных конкурсов Кристина Евдокимова (сопрано) и Борис Шелков (фортепиано) дадут концерт в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 26 июля.

Как рассказали ПАИ в Пушкинском заповеднике, в программу своего выступления музыканты включили разнохарактерные вокальные шлягеры – народные песни в профессиональной обработке, а также камерные сочинения и фрагменты из опер русских и зарубежных композиторов. Среди того, что услышат меломаны в этот вечер, «Серенада» Шуберта, «Песня Сольвейг» Грига, «Сирень» Рахманинова, выходная ария Сильвы из оперетты Кальмана, Колыбельная Волховы из оперы Римского-Корсакова «Садко» и многое другое.

В Пушкинском заповеднике уточнили, что концерт «Чарующие звуки» 26 июля пройдёт в господском доме мемориальной усадьбы «Тригорское» в рамках многолетнего музыкально-литературного проекта «Летние вечера в русской усадьбе». Начнут его в 18:00. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории – 6+.

В музее особо отметили, что встречи в доме-музее Осиповых и Вульфов пользуются большой популярностью у меломанов, и в связи с тем, что гостиная деревенского усадебного дома невелика и может принять ограниченное число слушателей, гостей просят заранее забронировать место в зале. Это можно сделать по телефонам экскурсионной службы (8 811-46) 2-23-21, 2-26-09 в часы работы Пушкинского заповедника.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» также напомнили, что субботний день 26 июля здесь будет чрезвычайно богатым на события. В этот день жителей и гостей региона ждут не только на обзорных и тематических экскурсиях, но и на поэтической прогулке «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» с актёром театра и кино Михаилом Драгуновым, на интерактивном музейно-просветительном занятии «От сохи до каравая», на выставке, подготовленной к именинам Ольги Лариной.