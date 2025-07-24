Выставку цветов в честь Ольгиного дня организовали в Пушкинском заповеднике

10:43, 24 июля 2025, ПАИ

Выставку живых цветов развернули в Государственном Пушкинском заповеднике в музее-усадьбе «Тригорское» в Ольгин день, сегодня, 24 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Называется экспозиция «По вкусу своему деревья и цветы…». Это строка из поэмы «Сады» – самого известного произведения французского поэта эпохи классицизма Жака Делиля, отметили в музее.

Главный хранитель лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик пояснила, что выставка в этот день прежде всего – дань памяти святой княгине Ольге, сыгравшей великую роль в истории Российского государства. Однако для праздника в музее есть и ещё один повод: в этот день в Тригорском отмечают ещё и именины Ольги Лариной, одной из героинь пушкинского романа в стихах. Как известно, над центральными, так называемыми деревенскими главами «Онегина» поэт работал, будучи в михайловской ссылке. По мнению многих современников Пушкина, а позднее – исследователей его жизни и творчества, портреты Лариных и Ленского во многом были написаны «с оглядкой» на обитателей Тригорского, соседей и сердечных приятелей Александра Пушкина.

Букеты и цветочные композиции, составляющие выставку, сегодня размещены на северном крыльце господского дома в мемориальном имении. Именно так в пушкинские времена было принято украшать парадный вход в ожидании гостей, приглашённых на праздник.

«Выставка «По вкусу своему деревья и цветы…» в Тригорском будет работать недолго, буквально в течение двух-трёх дней, пока цветы будут оставаться свежими и нарядными, пояснили в Пушкинском заповеднике. «Подниматься на крыльцо и фотографироваться с экспонатами можно совершенно свободно», – заметили сотрудники музея.