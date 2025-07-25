Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Кудряшов скончался в Великих Луках

15:12, 25 июля 2025, ПАИ

Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Великие Луки Евгений Арсентьевич Кудряшов скончался на 99-м году жизни. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Евгений Кудряшов родился 11 января 1927 года в Великолукском районе. После окончания шести классов работал на 13-м околотке дистанции пути. В годы Великой Отечественной войны, с 1942 по 1944 год, был узником фашистских концлагерей.

В декабре 1944 года Евгений Кудряшов был призван в ряды Красной армии Великолукским районным военным комиссариатом. Службу проходил телеграфистом в воинской части, дислоцировавшейся на территории Гороховецких лагерей Горьковской области. Демобилизован в 1951 году в звании ефрейтора.

После войны Евгений Кудряшов многие годы работал на Великолукском ЛРЗ. Его труд отмечен медалью «Ветеран труда» и юбилейными наградами ко Дню Победы.

Евгений Кудряшов воспитал двух дочерей, имел двух внучек и двух правнуков.

«Светлая память об этом достойном человеке – ветеране, труженике, отце и деде – навсегда останется в сердцах великолучан. Стойкость, скромность и трудовая доблесть Евгения Арсентьевича являются примером для всех нас», – подчеркнули в администрации Великих Лук.