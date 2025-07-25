Как понять, что с головой что-то не так, объяснил псковский психиатр

17:00, 25 июля 2025, ПАИ

Как понять, что с головой что-то не так, объяснил врач-психиатр, заведующий женским общепсихиатрическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 25 июля.

«Люди не всегда критичны к состоянию, поэтому они могут сразу и не заметить что-то необычное. Они, как правило, свою забывчивость объясняют «вот я где-то там записал», начинают записные книжки очень много использовать. <…> Как правило, они сами никогда не обращаются за помощью, пока родственники не заметят, что что-то не так», – заметил гость студии.

Алексей Солодов уточнил, что начинают выпадать события из личной жизни, которые, как правило, для человека были очень важны.

«Самим очень сложно обращаться за помощью, потому что человек не видит проблемы, и когда он её увидит – будет поздно. Память и интеллект будут настолько развалены, что самостоятельно без родственников не смогут просто обратиться», – сказал психиатр.

Основными показателями будут забывчивость, утомляемость, сложность сконцентрироваться.