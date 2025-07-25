В министерстве показали, как идёт ремонт дороги Идрица – Лопатово

16:13, 25 июля 2025, ПАИ

Капитальный ремонт дороги Идрица – Лопатово на участке в деревне Сутоки Себежского района идёт полным ходом. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.



Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области



Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области



Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области



Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области



Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области









Подрядчик выполняет полный комплекс работ по обновлению дорожного покрытия. Сейчас на объекте выполняется устройство верхнего слоя асфальта на тротуарах, монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП) для уличного освещения, бетонирование кюветов.

Объём финансирования составляет порядка 172 миллионов рублей. Завершение работ запланировано на 30 сентября 2025 года.