Первые домовладения газифицировали в псковской деревне Северик
Распределительный газопровод протяженностью десять километров ввели в эксплуатацию в деревне Северик Псковского муниципального округа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».
Для надёжного газоснабжения потребителей в населённом пункте установили два пункта редуцирования газа. С жителями деревни заключили 67 договоров на догазификацию, первые шесть домовладений уже подключили к сетевому газу.
«Большинство участников программы догазификации в деревне Северик заключили с нами комплексные договоры, по которым мы выполняем весь спектр работ по газификации домовладений. Это позволяет сокращать сроки подключения», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.
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