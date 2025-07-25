Первые домовладения газифицировали в псковской деревне Северик

16:26, 25 июля 2025, ПАИ

Распределительный газопровод протяженностью десять километров ввели в эксплуатацию в деревне Северик Псковского муниципального округа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Для надёжного газоснабжения потребителей в населённом пункте установили два пункта редуцирования газа. С жителями деревни заключили 67 договоров на догазификацию, первые шесть домовладений уже подключили к сетевому газу.

«Большинство участников программы догазификации в деревне Северик заключили с нами комплексные договоры, по которым мы выполняем весь спектр работ по газификации домовладений. Это позволяет сокращать сроки подключения», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.