«Писать одновременно разными руками»: псковичам рассказали, как тренировать мозг

17:06, 25 июля 2025, ПАИ

Как тренировать мозг, рассказал врач-психиатр, заведующий женским общепсихиатрическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 25 июля.

«Есть упражнения, которые помогают тренировать мозг, например, можно разными руками одновременно писать, линии одинаковые водить. Я больше сторонник не упражнений, а игр, которые для развития памяти и внимания, – судоку, мемори, игры на запоминание последовательности, лото, домино, карты», – отметил гость студии.

Также заучивание стихов и прозы отлично стимулирует память, улучшает её. Хорошо изучать иностранные языки, играть в настольные игры. «Конечно, важно от всего получать удовольствие, иначе это будет стресс», – подчеркнул врач. Кроме того, на развитие внимания хорошо влияет таблица Шульте.

Помимо этого, важно уделять время физической нагрузке.

«Все физические упражнения должны быть по способностям человека. Всё хорошо, но в меру, потому что профессиональный спорт – это же не о здоровье совсем. Кто-то может просто гимнастику делать по утрам, и этого будет достаточно. Важно регулярно заниматься физической нагрузкой», – сказал он.

Хорошей привычкой для мозга также считается засыпать и просыпаться в одно время, уточнил гость эфира.