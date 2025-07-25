Закопал в карьере: пскович отправится в тюрьму за убийство бывшей жены

16:56, 25 июля 2025, ПАИ

Пскович, убивший свою бывшую жену и закопавший её тело в карьере, отправится в тюрьму, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что в июле 2021 года 42-летний мужчина и его бывшая супруга находились в квартире на улице Ипподромной. Пскович из ревности ударил бывшую супругу по лицу, плечам, пояснице и голени. После этого мужчина задушил её. Тело женщины он вывез в одну из деревень Псковского района и закопал в карьере.

Коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Прокуратура области поддержала обвинение.

С учётом позиции прокурора псковичу назначили наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.