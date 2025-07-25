Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Закопал в карьере: пскович отправится в тюрьму за убийство бывшей жены

Пскович, убивший свою бывшую жену и закопавший её тело в карьере, отправится в тюрьму, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковской области.

Фото: ПАИ

Установлено, что в июле 2021 года 42-летний мужчина и его бывшая супруга находились в квартире на улице Ипподромной. Пскович из ревности ударил бывшую супругу по лицу, плечам, пояснице и голени. После этого мужчина задушил её. Тело женщины он вывез в одну из деревень Псковского района и закопал в карьере.

Коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Прокуратура области поддержала обвинение.

С учётом позиции прокурора псковичу назначили наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 июля 2025

В Дедовичском районе столкнулись автомобиль и лось
25 июля 2025

Эта авиакатастрофа стала последней: пскович вспоминает трагически погибшего бортинженера Ан-24
25 июля 2025

Тюрьма за 30 тысяч: бывших сотрудников псковского Ространснадзора приговорили за взяточничество
25 июля 2025

Закопал в карьере: пскович отправится в тюрьму за убийство бывшей жены
25 июля 2025

Женщина пострадала после столкновения двух автомобилей в Плюсском районе
25 июля 2025

Шкатулку с 40 серебряными кольцами украл невельчанин из чужого дома
25 июля 2025

Более миллиона рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников
25 июля 2025

Микрорайон в Невеле и восемь деревень остались без электричества из-за аварии

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...