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Матч первого раунда Кубка России между «Луки-Энергией» и «Кристаллом» пройдёт 7 августа

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт выездной матч против петербургского «Кристалла» в рамках первого раунда Кубка России 7 августа. Начало в 17:15, сообщает РФС.

Фото: Елена Костюкович

Победитель этой пары во втором раунде сыграет с «Ленинградцем». В прошлом году великолучане дошли до четвёртого раунда Кубка страны, где уступили по пенальти калининградской «Балтике».

Напомним, что впервые за три года в этих соревнованиях не примет участия ФК «Псков». Ранее команда оба раза вылетала в первом раунде, проигрывая на своём поле «Луки-Энергии».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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