Стало известно, почему ФК «Псков» не примет участие в Кубке России

12:19, 03 июля 2025, ПАИ

Стало известно, почему футбольный клуб «Псков» не примет участие в Кубке России в этом году, сообщает корреспондент ПАИ.

Для участия в Кубке России любительские клубы, помимо подтверждения заинтересованности участия, должны соответствовать финансовым, инфраструктурным, спортивным и иным критериям, указанным в приложении к регламенту турнира прошлого сезона, говорится в официальном письме Российского футбольного союза (РФС) за подписью генерального секретаря организации Максима Митрофанова, которое есть в распоряжении редакции ПАИ.

«РФС не планирует вносить изменения в части требований к любительским футбольным клубам для участия в Кубке России 2025-2026 года», – говорится в письме. В приложении прошлогоднего регламента, опубликованного на сайте РФС, есть критерий соответствия по спортивному принципу. «К участию в соревновании допускаются команды клубов ЛФК – обладатели Кубка МРО сезона 2023 года, в случае отказа – финалисты Кубка, победители чемпионата МРО 2023 года, в случае отказа призёры чемпионата сезона 2023 года (команда, занявшая второе место, в случае отказа команда, занявшая третье место)», – сказано в прошлогоднем регламенте, условия которого, исходя из текста письма, переносятся и на нынешний сезон.

Напомним, что в прошлом году «Псков» занял четвёртое место в чемпионате СЗФО, уступив три очка петербургскому «Тосно», и вылетел в четвертьфинале кубка, проиграв всё тому же «Тосно».

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