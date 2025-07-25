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Общество

Прощание с псковским археологом и педагогом Ингой Лабутиной пройдёт 29 июля

Псковский археолог, историк и педагог Инга Лабутина скончалась на 92-м году жизни. Прощание с ней состоится 29 июля, сообщили в телеграм-канале «Псковская археология».

Фото: Археологический центр Псковской области

Прощание пройдёт в Покровской башне во вторник, 29 июля, начало в 11:00.

Инга Лабутина родилась в Москве в семье студентов. Её мама училась в Московском государственном университете (МГУ), отец – в химико-технологическом институте.

В 1941 году, когда началась война, семья эвакуировалась в Чирчик (Узбекистан), где отец участвовал в работе военного завода, а мама работала в Ташкенте на советской и профсоюзной работе. В 1946 году семья Голуновых вернулась в Москву, а в 1948 году отца перевели в Балашиху на должность директора Балашихинского кислородного завода, а мама стала директором школы и преподавателем биологии. Там же Инга Лабутина окончила школу с золотой медалью.

Вскоре она стала студенткой исторического факультета МГУ. После получения диплома её направили в Псков. Первым местом работы молодого археолога стал Псковский краеведческий музей.

С 1957 по 1959 год Инга Лабутина с разведками и раскопками объехала почти всю Псковскую область. Потом была аспирантура.

А в 1961 году Инга Лабутина вышла замуж за Виктора Лабутина, и в 1962 году у них родилась дочь Варвара. С 1964 года археолог Лабутина работала в Псковском государственном университете.

Профессор Лабутина много сил отдала созданию системы охранных раскопок. С начала 1970-х охранные раскопки стали систематическими. А самой значительной археологической площадкой, исследованной экспедицией ПГПИ и Псковского музея под руководством Инги Константиновны, стала площадь Ленина и территория старого рынка. С небольшими перерывами эти раскопки продолжались с 1968 по 1991 год.

В 1982 году раскрыто языческое святилище X века. В 1974 году изучены первые погребения курганного кладбища X – начала XI века. Археологическая коллекция пополнилась десятками тысяч находок, среди которых шесть берестяных грамот. Были раскрыты целые кварталы деревянной застройки средневекового Пскова.

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