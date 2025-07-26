Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа до 60% жителей каждого региона России

09:26, 26 июля 2025, ПАИ

Роспотребнадзор рекомендовал регионам России привить от гриппа до 60% жителей. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой было опубликовано 25 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ устанавливает меры профилактики на предстоящий эпидемический сезон гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и коронавирусной инфекции. В числе рекомендаций ведомства – охватить прививочной кампанией до 60% жителей, подготовить медицинские учреждения и лаборатории к возможному увеличению заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, а также улучшить качество дифференциальной диагностики респираторных инфекций, сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, регионам необходимо предпринять шаги для предотвращения распространения ОРВИ в больницах, а для вакцинации людей из групп риска рекомендуется использовать преимущественно четырехкомпонентные вакцины.

Глава Роспотребнадзора также советует властям субъектов России обеспечить наличие запасов противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств и масок в аптеках, медицинских учреждениях и центрах социального обслуживания.