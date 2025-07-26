Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Псковской области полиция продолжает искать мужчину со шрамами на руках

Поиски 50-летнего Дмитрия Абрамова, который пропал 2 сентября 2023 года в Пскове, всё ещё продолжаются. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина жил в одном из домов на переулке Путейца в Пскове. Ему примерно 45-50 лет, рост около 190 сантиметров, худощавого телосложения, с овальным лицом и русыми волосами. На правой руке, между большим и указательным пальцами, у него имеется татуировка с буквой «д». Также у Дмитрия Абрамова есть шрамы от ожогов на обеих руках.

Предполагается, что он был одет в черную куртку, синие джинсы и обувь темного цвета – ботинки или кроссовки.

Граждан, у которых есть информацию о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 июля 2025

Женщина пострадала в результате аварии в Гдовском районе
26 июля 2025

Возгорание произошло в одном из частных домов Псковского района
25 июля 2025

В Дедовичском районе столкнулись автомобиль и лось
25 июля 2025

Эта авиакатастрофа стала последней: пскович вспоминает трагически погибшего бортинженера Ан-24
25 июля 2025

Тюрьма за 30 тысяч: бывших сотрудников псковского Ространснадзора приговорили за взяточничество
25 июля 2025

Закопал в карьере: пскович отправится в тюрьму за убийство бывшей жены
25 июля 2025

Женщина пострадала после столкновения двух автомобилей в Плюсском районе
25 июля 2025

Шкатулку с 40 серебряными кольцами украл невельчанин из чужого дома

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...