В Псковской области полиция продолжает искать мужчину со шрамами на руках

10:38, 26 июля 2025, ПАИ

Поиски 50-летнего Дмитрия Абрамова, который пропал 2 сентября 2023 года в Пскове, всё ещё продолжаются. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина жил в одном из домов на переулке Путейца в Пскове. Ему примерно 45-50 лет, рост около 190 сантиметров, худощавого телосложения, с овальным лицом и русыми волосами. На правой руке, между большим и указательным пальцами, у него имеется татуировка с буквой «д». Также у Дмитрия Абрамова есть шрамы от ожогов на обеих руках.

Предполагается, что он был одет в черную куртку, синие джинсы и обувь темного цвета – ботинки или кроссовки.

Граждан, у которых есть информацию о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.