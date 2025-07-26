В Москве состоялся забег, посвящённый первому году Псковского землячества

15:44, 26 июля 2025, ПАИ

Забег, посвящённый первому году Псковского землячества и Дню города Пскова, состоялся в Москве 25 июля. Об этом сообщила сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова в своём Telegram-канале.

«25 июля с огромным удовольствием присоединилась к участникам забега, посвященного первому году Псковского землячества в Москве и Дню города Пскова! Разделить этот спортивный праздник вместе с руководителем представительства Псковской области и исполнительным директором МОО «Псковское землячество» – большая честь. Мы, псковичи – патриоты своего края!» – отметила Наталья Мельникова.

Сенатор подчеркнула, что Псковское землячество представляет собой значимую силу, которая объединяет людей, искренне любящих свою малую родину. Она рассказала, что за минувший год организация проделала серьёзную работу по укреплению контактов между псковичами, проживающими в Москве, продвижению культурного и исторического наследия Псковской области, а также реализации социально значимых проектов в регионе.



Фото: Telegram-канал Натальи Мельниковой



Фото: Telegram-канал Натальи Мельниковой



Фото: Telegram-канал Натальи Мельниковой



Фото: Telegram-канал Натальи Мельниковой



Фото: Telegram-канал Натальи Мельниковой



Фото: Telegram-канал Натальи Мельниковой



Фото: Telegram-канал Натальи Мельниковой



Фото: Telegram-канал Натальи Мельниковой



Фото: Telegram-канал Натальи Мельниковой

















«Вчерашний забег – это отличный способ отметить первую годовщину, поддержать спортивный дух и напомнить о единстве псковичей, где бы они ни находились», – заметила Наталья Мельникова.

Она уточнила, что мероприятие проходило на беговой базе Уралхим Run Factory в Лужниках. Маршрут – 1122 метра и пять километров – позволил каждому участнику выбрать дистанцию по силам. На финише все бегуны получили памятные медали, как символ общего достижения и любви к Псковской земле.

«Уверена, что такие инициативы важны для сплочения земляков, пропаганды здорового образа жизни и поддержания позитивного имиджа Псковской области. Поддержка спорта и здорового образа жизни – один из приоритетов моей работы как сенатора. Будем и впредь поддерживать подобные мероприятия, направленные на укрепление здоровья граждан и популяризацию активного досуга. Спасибо организаторам и участникам за этот замечательный спортивный праздник! Вместе мы сила!» – заключила Наталья Мельникова.