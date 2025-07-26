День образования Псковского землячества в Москве отмечают сегодня
День образования Псковского землячества в Москве отмечают сегодня, 26 июля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
«Год назад мы создали межрегиональное сообщество, которое объединило псковичей, проживающих в столице, а также друзей и партнёров нашей области», – подчеркнул Михаил Ведерников.
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
Он отметил, что Псковское землячество помогает студентам адаптироваться, поддерживает их и создаёт среду для развития. Ребята участвуют в патриотических и спортивных событиях, мероприятиях, которые организует Псковское представительство в Москве, сами проводят тематические встречи, воплощают совместные проекты и просто дружат, заметил глава региона.
«Псковское землячество – это наша инвестиция в будущее региона: в его кадры и проекты, это воспитание настоящих лидеров. Спасибо всем, кто разделяет наши идеи и помогает их реализовывать на благо Псковской области!» – заключил Михаил Ведерников.