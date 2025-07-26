Две популярные фолк-группы выступят на фестивале «Железный град» в Изборске

18:25, 26 июля 2025, ПАИ

Две популярные фолк-группы приедут на фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», который пройдёт в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 2 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Перед участниками фестиваля выступит группа «Спиритал Сизнс». Она исполняет кельтские и скандинавские мелодии в самобытных аранжировках. Группа существует уже больше 15 лет и создаёт напевы аутентичной средневековой музыки.

Еще один известный фолк-коллектив – это вокально-инструментальная группа из Выборга «Дарк Ривер». Музыканты порадуют гостей фестиваля аутентичной старинной музыкой.

Напомним, что основная фестивальная площадка развернётся в Изборской крепости. В программе – торжественное открытие фестиваля, проход и построение участников, дефиле исторического костюма, лекторий, сражение по правилам манёвров, детские и ремесленные площадки, выступления музыкантов.