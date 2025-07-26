Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают на службу в полицию

На работу в органы внутренних дел приглашают граждан, ранее проходивших службу в ОВД и иных правоохранительных органах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Откликнувшемся гарантируют стабильную заработную плату. Также будет предоставляться ежегодный отпуск с учётом выслуги по ранее замещаемой должности. Кроме того, сотрудники органов внутренних дел получают бесплатное медобслуживание в ведомственной поликлинике.

По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефонам: 8 (8112) 592412, 8 (8112) 592590, 8 (8112) 592759, 8 (8112) 592757.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 июля 2025

Военно-историческая реконструкция «Суражские ворота» прошла в Псковской области
26 июля 2025

Певица Анет Сай выступает на праздничном концерте в честь Дня города Пскова
26 июля 2025

Торжества в честь 50-летия открытия памятного знака «Суражские ворота» прошли в Усвятском округе
26 июля 2025

Псковичка заняла шестое место на первенстве России по лёгкой атлетике
26 июля 2025

Всенощное бдение в канун Недели седьмой по Пятидесятнице началось в Псково-Печерском монастыре
26 июля 2025

Псковичей приглашают на службу в полицию
26 июля 2025

Праздничный концерт стартовал в честь 1122-летия Пскова
26 июля 2025

IV международный турнир по мини-футболу проходит в Пыталово

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...