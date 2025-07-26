Псковичей приглашают на службу в полицию
На работу в органы внутренних дел приглашают граждан, ранее проходивших службу в ОВД и иных правоохранительных органах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Откликнувшемся гарантируют стабильную заработную плату. Также будет предоставляться ежегодный отпуск с учётом выслуги по ранее замещаемой должности. Кроме того, сотрудники органов внутренних дел получают бесплатное медобслуживание в ведомственной поликлинике.
По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефонам: 8 (8112) 592412, 8 (8112) 592590, 8 (8112) 592759, 8 (8112) 592757.
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