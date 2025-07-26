Певица Анет Сай выступает на праздничном концерте в честь Дня города Пскова
Российская певица Анет Сай выступает на праздничном концерте в честь 1122-летия Пскова. Мероприятие проходит на центральной сцене в Финском парке, передаёт корреспондент ПАИ.
Для гостей праздника также выступила исполнитель Лиза Матрёшка и состоялось свето-зеркальное шоу «Джокерс» от гостей из Санкт-Петербурга.
Ознакомиться с программой празднования на завтра, 27 июля, можно по ссылке. Жителей и гостей города ждут концерты и вечер танцев.
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