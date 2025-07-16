Опубликована программа мероприятий ко Дню города Пскова

09:29, 16 июля 2025, ПАИ

Программу мероприятий, посвященных празднованию Дня города Пскова, опубликовал глава муниципалитета Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Празднование пройдет с 20 по 27 июля. Основные мероприятия запланированы на 26 июля.

Жителей и гостей города ждут семейный праздник, выставка профессиональных художников «Псков приглашает друзей», митинги на воинских захоронениях, концертные и тематические программы, спортивные соревнования. Также в рамках празднования состоятся фестивали «Псков молодой», «Псковская уха», фестиваль единоборств «Освобождение», фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь», «Парад колясок», «Псков Sup Фест» и другие мероприятия.

Ранее Борис Елкин назвал ключевые события празднования Дня города.