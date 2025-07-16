Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опубликована программа мероприятий ко Дню города Пскова

Программу мероприятий, посвященных празднованию Дня города Пскова, опубликовал глава муниципалитета Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Празднование пройдет с 20 по 27 июля. Основные мероприятия запланированы на 26 июля.

Жителей и гостей города ждут семейный праздник, выставка профессиональных художников «Псков приглашает друзей», митинги на воинских захоронениях, концертные и тематические программы, спортивные соревнования. Также в рамках празднования состоятся фестивали «Псков молодой», «Псковская уха», фестиваль единоборств «Освобождение», фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь», «Парад колясок», «Псков Sup Фест» и другие мероприятия.

Ранее Борис Елкин назвал ключевые события празднования Дня города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июля 2025

Сапборд получит победитель фотоконкурса на фестивале «Псков SUP фест»
16 июля 2025

Почти 50 человек покусали дикие животные в Псковской области за год
16 июля 2025

Опубликована программа мероприятий ко Дню города Пскова
16 июля 2025

Грозы и ливни снова обрушатся на Псковскую область
16 июля 2025

Сколько черешни можно съесть без вреда для здоровья: объясняем в карточках
16 июля 2025

Как учитываются алименты при назначении единого пособия, рассказали в Соцфонде
16 июля 2025

Стало известно, сколько псковичей скучает по работе в отпуске
16 июля 2025

Псковичей приглашают на службу в полицию

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...