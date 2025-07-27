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Происшествия

Над Невельским районом сбит БПЛА

В Невельском муниципальном округе Псковской области сбит один БПЛА противника, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Оперативные службы работают на месте падения обломков. Введён режим беспилотной опасности, возможны перебои в работе связи», – подчеркнул глава региона.

«Если вы стали свидетелем полёта БПЛА, прошу оперативно позвонить по телефону 112 или оперативному дежурному УФСБ России по Псковской области: 72-52-00», – обратил он внимание жителей региона.

Напомним, 8 июля губернатор Михаил Ведерников подписал указ о запрете публикации и распространения в СМИ и интернете любой информации, в том числе фото- и видеоматериалов о применении беспилотников и последствий их применения.

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