Над Невельским районом сбит БПЛА

07:56, 27 июля 2025, ПАИ

В Невельском муниципальном округе Псковской области сбит один БПЛА противника, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Оперативные службы работают на месте падения обломков. Введён режим беспилотной опасности, возможны перебои в работе связи», – подчеркнул глава региона.

«Если вы стали свидетелем полёта БПЛА, прошу оперативно позвонить по телефону 112 или оперативному дежурному УФСБ России по Псковской области: 72-52-00», – обратил он внимание жителей региона.

Напомним, 8 июля губернатор Михаил Ведерников подписал указ о запрете публикации и распространения в СМИ и интернете любой информации, в том числе фото- и видеоматериалов о применении беспилотников и последствий их применения.