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Общество

Вылет утреннего самолёта Москва – Псков перенесли на 10:30

Вылет утреннего самолёта Москва – Псков перенесли сегодня, 27 июля, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Онлайн-табло аэропорта Внуково

Самолёт должен был вылететь из Москвы в 8:00 и приземлиться в псковском аэропорту в 9:25. По данным онлайн-табло, рейс перенесли на два с половиной часа – до 10:30. Расчётное время прибытия самолета в Псков – 11:55.

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