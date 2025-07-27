Вылет утреннего самолёта Москва – Псков перенесли на 10:30

09:57, 27 июля 2025, ПАИ

Вылет утреннего самолёта Москва – Псков перенесли сегодня, 27 июля, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Самолёт должен был вылететь из Москвы в 8:00 и приземлиться в псковском аэропорту в 9:25. По данным онлайн-табло, рейс перенесли на два с половиной часа – до 10:30. Расчётное время прибытия самолета в Псков – 11:55.