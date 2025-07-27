Михаил Ведерников: Во времена непростых испытаний моряки мужественно отстаивали независимость Родины

11:20, 27 июля 2025, ПАИ

Личный состав дивизиона пограничных сторожевых катеров регионального Пограничного управления ФСБ России, офицеров, матросов и ветеранов морской службы с Днём ВМФ России поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«История Военно-Морского Флота – это великие открытия и достижения, подвиги, совершённые во славу Отечества. Во времена непростых испытаний, в том числе в годы Великой Отечественной войны моряки мужественно и отважно отстаивали независимость и суверенитет нашей Родины», – сказал глава региона.

Он добавил, что сегодня новые поколения продолжают героическую биографию, морские и боевые традиции Военно-Морского Флота.

«Желаю крепкого здоровья, успехов и новых достижений во имя России!» – пожелал губернатор.