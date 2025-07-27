Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День Военно-Морского Флота отмечают в России

День Военно-Морского Флота отмечают в России сегодня, 27 июля. Праздник отмечается в последнее воскресенье июля по указу президента РФ от 31 мая 2006 года, пишет calend.ru.

Первый русский боевой корабль – фрегат «Орёл» – создали при царе Алексее Михайловиче. Его строительство вели голландские корабелы, а назвали первый русский военный парусник в честь государственного герба.

Сегодня Военно-Морской Флот (ВМФ) защищает морские границы, участвует в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также сдерживает потенциальные угрозы.

В состав ВМФ России входят надводные и подводные силы, береговые войска флота (морская пехота и войска береговой обороны), морская авиация, а также корабли и суда, части специального назначения, части и подразделения тыла. Оперативно-стратегическими объединениями ВМФ России являются Балтийский, Черноморский, Северный, Тихоокеанский флоты и Каспийская флотилия.

В этот день по всей стране проходят памятные и торжественные мероприятия, народные гуляния и встречи ветеранов. Также во всех городах – военно-морских базах России – проходят военные парады, конкурсы, выставки, различные культурные и спортивные мероприятия, показательные выступления морских пехотинцев и водолазов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 июля 2025

Профсоюзные активисты соревновались на лодках «Дракон» в День города
27 июля 2025

Туман, дожди и до 30 градусов жары прогнозируют в Псковской области 28 июля
27 июля 2025

Борис Елкин: Военно-Морской Флот – это история великих побед
27 июля 2025

Профсоюзные делегации четырёх регионов почтили героев в Идрице
27 июля 2025

Псковская область передала Херсонской образцы документов для контроля закупок
27 июля 2025

С 81-й годовщиной освобождения поздравил Михаил Ведерников жителей Псковского и Палкинского округов
27 июля 2025

Грозы обрушатся на Псковскую область в ближайшее время
27 июля 2025

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняли в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...