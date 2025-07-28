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Общество

Более 33 тысяч единиц оружия находится на руках у жителей Псковской области

Более 17 тысяч граждан в Псковской области, владеющих 33 506 единицами оружия, состоит на учёте в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

За первое полугодие 2025 года от граждан и юридических лиц поступило более шести тысяч заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота гражданского оружия и осуществления частной охранной деятельности.

За полгода в ходе проведения контрольных мероприятий за нарушения законодательства росгвардейцы аннулировали 217 лицензий и разрешений на право владения оружием.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности сотрудники Росгвардии провели 222 проверки и выявили 41 правонарушение, уточнили в пресс-службе.

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