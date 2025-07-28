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Общество

Реализацию проекта «Воспоминания о важном» обсудят в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая реализации проекта «Воспоминания о важном», пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 28 июля, в 12:00.

Изображение: ПАИ

Какие главные цели проекта «Воспоминания о важном» были достигнуты, как он повлиял на целевую аудиторию, какие результаты особенно порадовали, планируется ли продолжение или масштабирование проекта в будущем, как общественность может поддержать подобные инициативы?

Об этом расскажет председатель общественной организации «Несовершеннолетние узники концентрационных лагерей» Раиса Кузина, заведующая центром гражданского образования и культурологии ПОИПКРО Ольга Вишнева и корреспондент группы радиовещания ГТРК «Псков» Елена Яковлева.

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