Реализацию проекта «Воспоминания о важном» обсудят в медиацентре ПАИ

11:16, 28 июля 2025, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая реализации проекта «Воспоминания о важном», пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 28 июля, в 12:00.

Какие главные цели проекта «Воспоминания о важном» были достигнуты, как он повлиял на целевую аудиторию, какие результаты особенно порадовали, планируется ли продолжение или масштабирование проекта в будущем, как общественность может поддержать подобные инициативы?

Об этом расскажет председатель общественной организации «Несовершеннолетние узники концентрационных лагерей» Раиса Кузина, заведующая центром гражданского образования и культурологии ПОИПКРО Ольга Вишнева и корреспондент группы радиовещания ГТРК «Псков» Елена Яковлева.