Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

16 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

16 единиц оружия и пять патронов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 21 по 27 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

На прошлой неделе в регионе провели 42 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили 16 административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июля 2025

Сбер сообщил участникам ПДС размер господдержки за 2024 год
28 июля 2025

«Почти без признаков жизни»: житель Дно спас тонущего 12-летнего мальчика
28 июля 2025

В МИД России назвали выдворение Латвией 98-летнего ветерана проявлением неофашизма
28 июля 2025

Четыре новых ФАПа возводят в деревнях Псковской области
28 июля 2025

Фасад жилого дома капитально отремонтировали в Великих Луках
28 июля 2025

«Деньги под защитой»: пожилые псковичи могут повысить финансовую грамотность в новом проекте Банка России
28 июля 2025

Артур Акавов станет гостем программы «Бизнес-ланч»
28 июля 2025

Поликлинику в Острове должны капитально отремонтировать до конца сентября

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...