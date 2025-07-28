Пскович отправился на чемпионат среди участников СВО в Казань
Иван Портнов представляет Псковскую область на чемпионате по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Соревнования состоятся на Казанском вертолётном заводе и охватят 15 компетенций. В чемпионате участвует свыше 400 человек. По итогам отборочного этапа выберут 75 финалистов, которые представят свои навыки в финале национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве.
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Фото: пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
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Фото: пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
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Фото: пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
«Болеем за нашего участника и желаем ему насыщенных и интересных соревнований!» – подчеркнули в канале.
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