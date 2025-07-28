Пскович отправился на чемпионат среди участников СВО в Казань

12:27, 28 июля 2025, ПАИ

Иван Портнов представляет Псковскую область на чемпионате по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Соревнования состоятся на Казанском вертолётном заводе и охватят 15 компетенций. В чемпионате участвует свыше 400 человек. По итогам отборочного этапа выберут 75 финалистов, которые представят свои навыки в финале национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве.



Фото: пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации



Фото: пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации



Фото: пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации





«Болеем за нашего участника и желаем ему насыщенных и интересных соревнований!» – подчеркнули в канале.