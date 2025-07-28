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Общество

Пскович отправился на чемпионат среди участников СВО в Казань

Иван Портнов представляет Псковскую область на чемпионате по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Соревнования состоятся на Казанском вертолётном заводе и охватят 15 компетенций. В чемпионате участвует свыше 400 человек. По итогам отборочного этапа выберут 75 финалистов, которые представят свои навыки в финале национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве.

  • Иван Портов представляет Псковскую область на чемпионате среди участников СВО в Казани
    Фото: пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
  • Иван Портов представляет Псковскую область на чемпионате среди участников СВО в Казани
    Фото: пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
  • Иван Портов представляет Псковскую область на чемпионате среди участников СВО в Казани
    Фото: пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации

«Болеем за нашего участника и желаем ему насыщенных и интересных соревнований!» – подчеркнули в канале.

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